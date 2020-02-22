2020/02/22 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد منعه من الغناء فى مصر..حمو بيكا يحيى حفلا غنائيا فى أمريكا (المستقلة) – منى شعلان/أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا ، عن إحيائه حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، بعد قرار منعه من الغناء فى مصر.ونشر بيكا، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلق قائلاً: “يلا الحق احجز […]

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