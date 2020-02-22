2020/02/22 | 04:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في التوافق على الميزانية طويلة الأمد للاتحاد للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الميزانية للسنوات 2021-2027) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الميزانية للسنوات 2021-2027) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).