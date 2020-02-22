سمير العربي - الجزائر، السنة الأولى من السيرورة الثورية

2020/02/22 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_العربي 19 فبراير 2019 – 19 فبراير 2020، مر عام بالفعل منذ بدء السيرورة الثورية الجارية.لم يسبق أن شهدت البلد في تاريخها ولا في قائمة الحركات الاجتماعية، أبدًا حركة شعبية كثيفة ودائمة لفترة طويلة.لا تزال حركة متعددة الطبقات تلف جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية المحرومة، رأس حربة هذا الحراك الشعبي.أكيد أن إطلاق هذه السيرورة مرتبط بشكل أساسي بصحوة كرامة الجزائريي......

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