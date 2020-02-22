النهج الديمقراطي - روح حركة 20 فبراير المجيدة لا زالت تحرك الشعب المغربي

2020/02/22 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحيةخيبت التسع سنوات التي مرت على انطلاقة حركة 20 فبراير المجيدة تكهنات أبواق الدعاية المخزنية بموت الحركة وتطبيلهم للاستثناء المغربي؛ فلم يتوقف خلالها احتجاج الجماهير الشعبية ولم تنطفئ شمعة النضال رغم المناورات والقمع، وتعددت الحراكات الشعبية: الريف، جرادة، أكلموس، أوطاط الحاج، ورزازات، زاكورة، تندرارة، تالسينت..وتنوعت وتصاعدت الاحتجاجات الاجتماعية، واتسعت النضالات العمالية والفلاحية.م......

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