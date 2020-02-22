المناضل-ة - من أجل حركة 20 فبراير عمالية البناء والأهداف، تؤسس بديلا متحررا من التبعية والاستبداد والاستغلال

2020/02/22 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة يوم 20 فبراير 2011، فتح تدفق الموجة الثورية ضد الدكتاتورية من تونس نحو بلدان متنوعة في المنطقة الباب لانبثاق دينامية نضال سياسي بالمغرب، ذات مميزات محلية، دخلت التاريخ باسم حركة 20 فبراير.لم تكن هذه الحركة الشكل الوحيد الذي اكتسته طاقة نضال الكادحين آنذاك ، فقد كان ثمة ديناميتان متوازيتان تفوقان عمقا وانتشارا، لكنما غير ممركزتين، ولم تحظيا باهتمام إعلامي يضاهي ما حظيت به حركة 20 فبراي......

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