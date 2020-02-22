الكعبي يكشف عن اليوم الذي سيكون مصيريا للعراق وحكومته

2020/02/22 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة المقبلة....

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