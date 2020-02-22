لمنع انتشار “كورونا”.. حقوق الإنسان العراقيّة تدعو لإعلان حالة الإنذار القصوى

2020/02/22 | 07:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق منذ أمس الأول، وحديث الشارع العراقي هو فيروس #كورونا، وليس الشارع وحده، بل الجهات الحكومية، بخاصّة المعنيّة في الأمر، الكل يصرّح ويُحذّر ويطالب باتخاذ إجراءات وقائية […]

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