2020/02/22 | 08:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: لم نلمس جدية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل الحكومة المكلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 08:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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