حقيقة قرار علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء العراقي

2020/02/22 | 08:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق خبير امني عراقي على انباء تحدثت عن قرار رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي باحالة عدد من القادة الامنيين الى القضاء....

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