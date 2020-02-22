ارتفاع عدد المصابين بهجوم عين الاسد الصاروخي الى 110

2020/02/22 | 08:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الجمعة "بتوقيت واشنطن" انه تم تشخيص اصابة عضو آخر بالخدمة في الولايات المتحدة بإصابة في الدماغ عقب الضربة ال...

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