الحلبوسي: لا جلسة لمنح الثقة لعلاوي قبل إرسال منهاجه للبرلمان

2020/02/22 | 08:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

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