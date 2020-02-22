إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/02/22 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إيطالية مساء الجمعة عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.

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