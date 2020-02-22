2020/02/22 | 09:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة إلى مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أعرب فيها عن شكره له ولزوجته ميليندا، للدعم الذي قدماه للصين في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وذكر الرئيس الصيني في رسالته: "نمر الآن بوقت حرج في مكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19).



أنا ممتن للغاية لسخاء مؤسسة بيل وميليندا غيتس ولخطابكما، الذي يعرب عن تضامنكما مع الشعب الصيني في هذه اللحظة الهامة".

وأضاف بينغ في رسالته: "حشدنا أمتنا واتخذنا عددا من التدابير غير المسبوقة لاحتواء الوباء وعلاج المرضى، وهذه التدابير الاستثنائية تحقق نتائج مهمة.



نحن مصممون على حماية حياة وصحة شعب الصين وجميع بلدان العالم".

وجدد الرئيس الصيني تأكيده على ضرورة تظافر الجهود، قائلا: "كما قلت في كثير من الأحيان، الإنسانية هي مجتمع ذو قدر واحد، والوحدة والتعاون هما أقوى سلاح لهزيمة المرض الذي يهدد الجميع".

هذا وقد أكد بيل غيتس في وقت سابق عزمه التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة شكر من الرئيس الصيني لبيل غيتس وزوجته) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة شكر من الرئيس الصيني لبيل غيتس وزوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).