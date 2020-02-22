القبض على سارق حقائب نسائية جنوبي بغداد

2020/02/22 | 09:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، القبض على سارق حقائب نسائية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة الدورة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة حقيبة نسائية من إحدى المواطنات ضمن منطقة الدورة".

واضافت، ان "ذلك جاء خلال استنجاد المواطنة طالبة النجدة بالدورية المرابطة ضمن منطقة الدورة مخبرتهم بسرقة حقيبتها من قبل شخصين يستقلون دراجة نارية".

واوضحت، انه "تم تفتيش المنطقة ومطاردتهم داخل الأزقة والقبض على أحدهم واعترف بقيامة بسرقة الحقيبة، فيما تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق".

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