توزيع الوجبة الاولى من الماستر كارد على منتسبي الداخلية

2020/02/22 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وزارة الداخلية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “تم توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الصادرة من المصرف على منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف”.واضاف، ان “التوزيع شمل عدد من الدوائر […]

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