الرافدين يصدر بياناً يخص منتسبي وزارة الداخلية

2020/02/22 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الصادرة من المصرف على منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

وأوضح ان التوزيع شمل عدد من الدوائر والمديريات التابعة للوزارة، مشيرا الى ان المصرف سيقوم باستكمال عملية التوزيع للوجبات الاخرى خلال هذا الاسبوع.

وبين انه سيتم رفع راتب المنتسب واستلامه شهريًا على بطاقة الماستر في آذار المقبل فضلا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى.

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