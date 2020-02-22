الرافدين يعلن توزيع الوجبة الاولى من الماستر كارد على منتسبي الداخلية

2020/02/22 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت (22 شباط 2020)، توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الدولية على ...





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