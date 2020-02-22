مقتل جنديين في حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين

2020/02/22 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قتل جنديان من حرس الحدود الإيراني ليلة أمس إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة في منطقة جكيكور الحدودية مع ...





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