2020/02/22 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكـدت لجنة الخدمات النيابية ان ميناء الــفــاو الـكـبـيـر ســيــكــون مــن اولــويــات الحكومة المقبلة باعتباره من المشاريع الستراتيجية، بينما كشفت عـن قرب الـعـمـل بـارصـفـة المــيــنــاء.وقـــال عضو اللجنة مضر السلمان، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “مشروع ميناء الفاو الكبير خطوة مهمة جــدا فــي عـمـلـيـة تـغـيـيـر مــحــاور اللعبة الـتـجـاريـة، لانــه يـعـتـبـر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: ميناء الفاو الكبير سيكون من اولويات الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: ميناء الفاو الكبير سيكون من اولويات الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).