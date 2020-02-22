2020/02/22 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 23 في الحشد الشعبي، امس الجمعة، لتعرض شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين في محافظة ديالى.وسنوافيكم بمزيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في خانقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).