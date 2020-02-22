عشائر البصرة: القائد الشهيد داغر الموسوي اخذ على عاتقه إصلاح ذات البين

2020/02/22 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عشائر محافظة البصرة،امس الجمعة، أن القائد الشهيد داغر الموسوي اخذ على عاتقه اصلاح ذات البين والدفاع عن العراق والعراقيين في مقارعة عصابات “داعش” الارهابية.وقال الشيخ حاتم النصر الله في كلمة القاها باسم عشائر البصرة خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى القائد الشهيد داغر الموسوي بالمحافظة، إن “الشهيد داغر الموسوي كان علما بارقا

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