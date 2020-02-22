2020/02/22 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امر اللواء 13 في الحشد الشعبي جواد حبيب ،امس الجمعة، استتباب الامن في قضاء الحمدانية واطرافه في نينوى من أي خرق امني ، فيما اشاد بالتعاون الكبير من قبل المواطنين.وقال حبيب في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “استتباب الوضع الامنية في قضاء الحمدانية وبرطلة والمناطق المحيطة بهما بفضل التنسيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء 13 للحشد يؤكد استتباب الامن في قضاء الحمدانية ويثني على تعاون المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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