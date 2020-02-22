تهيئة 200 ألف قطعة سكنية لتوزيعها على المواطنين في بغداد

2020/02/22 | 09:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشفت محافظة بغداد، اليوم السبت، عزمها توزيع 200 ألف وحدة سكنية على المواطنين.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "المحافظة مستمرة بجرد الأراضي السكنية وتقسميها من أجل توزيعها على الفئات المشمولة".ولفت إلى أن"الأراضي التي ستوزع ،تقع في أطراف العاصمة بغداد في كل من، ابو غريب، والنهروان، وناحية الوحدة، وقضاء الحسينية، فضلاً عن إدراج معسكرات سابقة ضمن الجرد والتقسيم".وأضاف العطا أن "الفئات المشمولة في التوزيع هم الفقراء والجرحى وذوي الشهداء والموظفين والقضاة"، مبيناً أن "خطة الخدمات سيعلن عنها بعد فرز الأراضي وتوزيعها".وكان مجلس الوزراء قد وافق على توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساس المصدق للمدن على الشرائح المشمولة بموجب خطة تعدها كل محافظة ويصادق عليها وزير الإعمار والإسكان والبلديات.ونص قرار مجلس الوزراء على ضرورة تسلم خطط المحافظات خلال عشرة أيام، وبعكسه يعد مصادقاً عليها بسعر 250 دينار للمتر الواحد، وتؤلف لجان في كل محافظة برئاسة المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية، ومديرية البلدية، ومدير الأملاك في البلدية المعنية لأغراض التوزيع.

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