2020/02/22 | 09:35 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد ضحايا “كورونا” في الصين إلى 2345 حالة وفاة وأكثر من 76 ألف إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 09:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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