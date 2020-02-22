استخبارات الحشد الشعبي ووكالة الاستخبارات تحبطان عملية هروب عنصر بداعش الى سوريا

2020/02/22 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت استخبارات قيادة عمليات للحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات، السبت، عملية هروب عنصر بداعش الى سوريا.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى ان، فريقا من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات احبطت محاولة هروب لعنصر من داعش الإرهابي كان يروم الهروب خارج العراق وبعد المتابعة

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