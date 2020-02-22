سوريا تنفي وجود أي اصابة بكورونا

2020/02/22 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ونفى مدير مستشفى (المجتهد) بدمشق، سامر خضر، صحة المعلومات التي تم تداولها حول وجود إصابة بفيروس “كورونا” في مشفاه.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن حول وجود إصابة بفيروس “كورونا” في مستشفى (المجتهد) بدمشق.ونقلت إذاعة شام إف إم المحلية عن خضر أنه “لا صحة لكل ما يتم تناقله حول وجود إصابة […]

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