2020/02/22 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم العشرات من المحتجين في بلدة أوكرانية حافلات تقل أشخاصا أجلوا من الصين عقب انتشار فيروس كورونا، حيث تم إجلاؤهم إلى المستشفى ، في منطقة بولتافا الوسطى، حيث يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.وتمكن ضباط الشرطة من فتح الطريق للحافلات ، فيما اعترضهم المتظاهرون الذين أشعلوا النيران وألقوا عليهم الحجارة، حيث انتشرت ناقلات جند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يهاجمون حافلات تقل قادمين من الصين الى اوكرانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يهاجمون حافلات تقل قادمين من الصين الى اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يهاجمون حافلات تقل قادمين من الصين الى اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).