2020/02/22 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، امس الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بـ” فيروس كورونا” في إيطاليا.وذكرت “سكاي نيوز” وتابعته وكالة صدى، أنه “تم تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا”.وكانت إيطاليا قد اعلنت في وقت سابق، عن إصابة أربعة مواطنين بـ “فيروس كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايطاليا: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ “فيروس كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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