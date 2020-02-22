مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب كورونا

2020/02/22 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي،امس الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس “كورونا”.وقال البياتي في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “مع اعلان ‫الدول المجاورة ‬عن ‫كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، من الضروري ان يدخل ‫‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار الصحي‬ ( ج)”.وأشار إلى “ضرورة إيجاد ‫تكاتف‬

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