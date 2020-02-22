2020/02/22 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع حاجزان للجيش السوري، دورية للجيش الأمريكي من الوصول إلى طريق (الحسكة – تل براك) في ريف الحسكة الشرقي.مصدر امني في محافظة الحسكة إن عناصر حاجزين للجيش العربي السوري المتمركزين في قريتي “السيباط” و”تل أسود” على طريق (الحسكة – تل براك) بمحيط الفوج العسكري (123/منطقة جبل كوكب)، منعوا دورية تتبع للاحتلال الأمريكي من العبور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يطرد دورية للجيش الأمريكي شرق الحسكة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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