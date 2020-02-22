العطا: تهيئة 200 ألف قطعة سكنية لتوزيعها بين المواطنين

2020/02/22 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة بغداد عزمها توزيع 200 ألف وحدة سكنية على المواطنين .

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