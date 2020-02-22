العلماء يكتشفون لأول مرة وجود ( غاز الحياة) خارج مجرتنا

2020/02/22 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء فلك رصدهم لغاز الأوكسجين الذي يعد ضروريا للتنفس، في مجرة تبعد نصف مليار سنة ضوئية عن مجرتنا، درب التبانة، في اكتشاف هو الاول من نوعة.وذكرت مجلة الفيزياء الفلكية أن ” الاكتشاف يمثل أول عثور على الأوكسجين خارج المجرة التي تضم المجموعة الشمسية، وسيساعد ذلك في فهم العلماء لدور هذا الغاز في تطور […]

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