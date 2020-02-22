نيمار يوافق على الاستمرار مع سان جيرمان بشرط

2020/02/22 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من البقاء في “حديقة الأمراء” خلال الموسم المقبل.وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، صرح مؤخرًا: “نيمار متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة كي يتواجد مجددًا في كامب نو..كما أنه متأسف بسبب طريقة رحيله”.ورد أحد

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