كوريا الجنوبية تسجل 142 إصابة جديدة بكورونا

2020/02/22 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 142 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 346 إصابة.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، فإنه من بين الحالات الجديدة، تم نقل 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو، والتي صنفتها الحكومة باعتبارها واحدة من "مناطق الرعاية الخاصة".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى 76 ألفاً 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.

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