الكويت توقف رحلاتها من وإلى إيران خوفا من

2020/02/22 | 10:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الكويت، إيقاف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى إيران، على خلفية ظهور فيروس كورونا في البلد الأخير.وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن الخطوة جاءت بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد وقوع حالات وفيات في مدينة قم الإيرانية.وأضافت في بيان أنه "سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن كانوا متواجدين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادما من إيران للحجر الصحي".وأوضحت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من إيران، نظرا للوضع الحالي.وناشدت المواطنين بعدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية، لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا الجديد.في وقت سابق، دخل العراق في حالة استنفار صحي، عقب إعلان جارته الشرقية إيران العثور على 13 إصابة بفيروس كورونا، أربعة منهم توفوا، الأمر الذي دفع السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير عدة في محاولة لمواجهة الوباء الخطير.وصاحب الاستنفار الحكومي، حالة من الذعر بين العراقيين بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات، الأمر الذي يثير تساؤلا ملحا مفاده: كيف يواجه البلد الذي صُنف من ضمن قائمة أسوأ البلدان صحيا، بحسب تصنيف أعده موقع "نومبيو" للأبحاث والتصنيفات في مواجهة "كورونا"؟

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