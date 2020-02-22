2020/02/22 | 10:06 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل.. اجراء فحوصات طبية لعشرات الاشخاص عادوا من ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. اجراء فحوصات طبية لعشرات الاشخاص عادوا من ايران) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. اجراء فحوصات طبية لعشرات الاشخاص عادوا من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).