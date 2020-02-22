قطر تقدم مساعدات طبية للصين

2020/02/22 | 10:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام قطرية، اليوم السبت، بان البلاد قدمت مستلزمات طبية عاجلة الى الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت ان خمس طائرات من أصل 8 تابعة لشركة الطيران القطرية، توجهت أمس إلى الصين، حاملة معها 300 طن من المستلزمات الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في تصريحات صحفية بحضور تشو جيان، سفير الصين لدى دولة قطر "علمنا منذ بداية هذه الأزمة أنه علينا المساهمة ومد يد العون لأصدقائنا في الصين..



سنتبرع بـ2.5 مليون كمامة طبية و500 ألف عبوة معقم لليدين لدعم المصابين بالفيروس في الصين".

وأضاف "نفتخر بأن نكون شركة الطيران الأولى في العالم التي تتطوع بتسيير رحلات عاجلة محمَّلة بمساعدات طبية إلى الصين".

من جانبه، ثمن تشو جيان، السفير الصيني، المبادرة القطرية، قائلا: "في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الشعب الصيني في أرجاء البلاد لمحاربة فيروس كورونا فتحت الخطوط الجوية القطرية ممرا آمنا لنقل المساعدات والتبرع بالإمدادات الطبية إلى الصين".

واشار إلى أن "مثل هذه المبادرة تعدّ دليلا على علاقات المحبة والصداقة والتضامن والأمل التي تجمع بين البلدين".

واختتم السفير الصيني تصريحه بتوجيه الشكر، نيابة عن الحكومة والشعب الصيني، للحكومة القطرية وللشعب القطري.

وتعد قافلة الطائرات المتجهة إلى الصين الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المستعجلة التي أرسلتها القطرية للشحن الجوي إلى شنغهاي يوم 2 شباط الجاري.

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