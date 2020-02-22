منتخب ألعاب القوى يدخل معسكرا تدريبيا استعداداُ لبطولة فزاع الاماراتية

2020/02/22 | 10:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية، كوثر حسين، اليوم السبت، ان المنتخب الوطني لألعاب القوى يقيم معسكراً تدريباً في العاصمة بغداد.

وقالت حسين في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المعسكر التدريبي لألعاب القوى بدأ في العشرين من شهر شباط الجاري ويستمر لغاية الخامس من آذار المقبل استعداداً لبطولة فزاع التي ستقام في دولة الامارات العربية".

وأضافت ان "البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو".

وأكدت ان "المعسكر يضم نائب رئيس الاتحاد لألعاب القوى عدنان كمر ادارياً وكريم عبيس مدرباً للرمي وسام غالي مدرباً اضافة الى اللاعبين أحمد غني وفاطمة جواد وقحطان علي وشاكر محمود وعباس حاتم وحسن شيال ومصطفى عماد وإدريس سامي ومحمد طالب".

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