2020/02/22 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان ، امس الجمعة، اتخاذها سلسلة اجراءات احترازية لمواجهة مخاطر الامطار والسيول ‏المحتملة.‏ وقال مدير الموارد المائية في ميسان علي فالح في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن” مديرية الموارد المائية والتشكيلات التابعة لها اتخذرت ‏إجراءات احترازية لمواجهة اخطار الامطار وارتفاع مناسيب ميه نهر دجلة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر الامطار والسيول‎ ‎ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر الامطار والسيول‎ ‎) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر الامطار والسيول‎ ‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).