2020/02/22 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، على جائزة مميزة في دوري أبطال أوروبا.وشهد الأسبوع الحالي، إقامة اربع مباريات ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن هالاند حصل على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال بعدما سجل هدفين في فوز فريقه الألماني على باريس سان جيرمان (2-1).ونافس هالاند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جائزة مميزة لهالاند في ابطال اوروبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة مميزة لهالاند في ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة مميزة لهالاند في ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).