هل سيتوقف الدوري الإيطالي بعد ظهور إصابات بفيروس “كورونا” وتسجيل حالة وفاة؟

2020/02/22 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الصحفي الرياضي في إيطاليا، حسيين ياسين، إن لغاية الآن لا يوجد تأجيل لمباريات الدوري الإيطالي بسبب كورونا المستجد، فيما أكد أنه أجلت مباريات في مدينة بياتشنزا.وذكر ياسين في تغريدة تابعتها “يس عراق” أن “حتى الان لا يوجد تأجيل لأي من مباريات السري A في ايطاليا بسبب كورونا، الذي حصل انه […]

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