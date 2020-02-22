مدرب سلة لبنان: هذا سبب فوزنا على العراق

2020/02/22 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة، جو مجاعص أن الفوز على العراق في بداية مشوار التصفيات الآسيوية مهم للغاية.

وحقق لبنان فوزًا مريحًا على حساب العراق بنتيجة (87-68) في المباراة التي جرت أمس الجمعة على ملعب مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال مجاعص في تصريحات تلفزيونية إن "نواة منتخب لبنان الحالي تضمن مستقبل الأرز في السنوات الـ10 المقبلة"، مشيرًا إلى أن "معدل الأعمار مميز قياسًا بالإنجازات".

وأوضح أن "أسباب عديدة لعبت دورا جوهريا في فوز لبنان على العراق، وأهمها الروح القتالية العالية للاعبين وخطة الدفاع المحكمة وكيفية تطبيقها من اللاعبين ببراعة".

وأكد أن "مواجهة منتخب البحرين ستكون مختلفة عن العراق"، مشددًا على أن "لبنان سيحاول فرض شخصيته منذ بداية اللقاء وإجبار المنافس على الدفاع".

وطالب مجاعص الجماهير بالتواجد بشكل أكبر يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن "منتخب الأرز بحاجة لدعم الجماهير خلال مباريات التصفيات".

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