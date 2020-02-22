المنافذ: الحركة التجارية مع إيران مستمرة بشرط فحص أصحاب المركبات

2020/02/22 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، الحركة التجارية مع إيران مستمرة بشرط فحص أصحاب المركبات.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020 مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فيروس كورونا الى البلاد".

وأكد الوائلي، أن "اجتماع الأمر الديواني برئاسة وزير الصحة وعضوية الدوائر ذات العلاقة فضلاً عن هيئة المنافذ الحدودية اتخذت سلسلة من التوجيهات الملزمة منها أن يخضع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) يوم للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

وأضاف، أن "اللجنة المجتمعة تنصح العراقيين بعدم السفر الى إيران حرصا على سلامتهم، وتأكيدها ان الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات (السواق) المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة".

وبين رئيس الهيئة، أن "ما تقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عالي مع منظمة الصحة العالمية، وان اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الايراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية واجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليسنى للجنة إتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

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