إحباط عملية هروب عنصر بداعش من العراق إلى سوريا

2020/02/22 | 10:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأحبطت استخبارات قيادة عمليات للحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات، السبت، عملية هروب عنصر بداعش الى سوريا.وقال إعلام الحشد، إن "فريقا من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات احبطت محاولة هروب لعنصر من داعش الإرهابي كان يروم الهروب خارج العراق".وأضاف، أنه "بعد المتابعة المستمرة والدقيقة، تمكنت المفارز من اعتقاله في مخيم السلامية جنوب الموصل".

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