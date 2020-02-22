2020/02/22 | 10:37 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسيس الأكاديمية الوطنية للغة الكوردية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس الأكاديمية الوطنية للغة الكوردية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس الأكاديمية الوطنية للغة الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).