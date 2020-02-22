2020/02/22 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب خلال فترة (3) ايام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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