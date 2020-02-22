الصحة الإيرانية نؤكد إصابة 18 شخصا بكورونا من بين 285 حالة مشتبه بها

2020/02/22 | 10:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وقال الوزير، "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص، مشيرا إلى أن معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها.

وأكد أن الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن، داعيا المواطنين إلى عدم الاهتمام بالشائعات التي تنشر في الفضاء السيبراني.

وقال: "نحن لا نخفي أي أخبار عن أشخاص مصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن تصور كل شخص مصاب بالانفلونزا يعني أنه مصاب بكورونا".

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