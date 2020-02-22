“كورونا” يصل للسلطة في إيران.. إصابة مسؤول بالفيروس وارتفاع الحالات لـ18‎‎

2020/02/22 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن التلفزيون الإيراني إصابة مسؤول بفيروس “كورونا” الجديد.وذكر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن مرتضى رحمان زادة، رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس “كورونا”، الجمعة.كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قال على موقع “تويتر”، الجمعة، إن إيران أكدت وجود 13 حالة إصابة جديدة، […]

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