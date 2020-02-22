تصريحان متضاربان للبرلمان بشأن جلسة منح الثقة .. الكعبي: يجب ان تعقد.. والحلبوسي: لايمكن ان تعقد

2020/02/22 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل.حيث قال رئيس […]

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