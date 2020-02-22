مسجدي يكشف عن موقف من وساطة عراقية مع السعودية ويوجه نصيحة للكرد والسنة

2020/02/22 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الايراني في العراق، إيرج مسجدي، ان العلاقة بين المرشد الايراني علي الخامنئي بالمرجع الديني علي السيستاني مبنية على الاحترام التام.وقال مسجدي خلال مقابلة متلفزة ان “السيستاني يحظى […]

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